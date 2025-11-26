LPI-G: Unfall nach Kontrollverlust
Altenburg (ots)
Altenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor am 25.11.2025 gegen 20:45 Uhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer auf der B180 zwischen Lödla und Rositz bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mehrfach mit den an der Fahrbahnrand befindlichen Leitplanken. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Fahrer erlitt einen Schock. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Nach dem Unfall wurde der junge Mann in eine medizinische Einrichtung zur weiteren Behandlung gebracht. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell