LPI-G: Unfallverursacher flüchtet
Greiz (ots)
Bad Köstritz. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum vom 24.11.2025, 17:30 Uhr bis 25.11.2025, 13:15 Uhr einen Metallzaun in der Georg-Benda-Straße und entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligem Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Zeugen werden gebeten, Beobachtungen zur Unfallzeit der Polizei Gera unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 mitzuteilen. (SR)
