LPI-G: Unfallverursacher flüchtet

Greiz (ots) - Greiz. Am 25.11.2026 gegen 23:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer ohne Licht in der Zeulenrodaer Straße auf. Der 23-jährige Fahrradfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher bekannt wurde, dass das Fahrrad kurze Zeit zuvor in der Poststraße entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ob es sich bei dem 23-Jährigen um den Dieb handelt, ist derzeit Gegenstand der ...

