Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - die Polizei bittet um Mithilfe

Altenburg (ots)

Gößnitz. Am 31.10.2025 kam es gegen 23:00 Uhr an der Einmündung Freiheitsplatz und Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Von dem Freiheitsplatz (Aus Richtung Jugendklub Gößnitz kommend) befuhr ein Moped oder eine Crossmaschine ohne Beleuchtung mit Sozius die Einmündung in Richtung Bahnhofstraße. Der unbekannte Fahrer beachtete nicht die geltenden Vorfahrtsregelungen und kollidierte im Anschluss mit seinem Hinterrad und dem Auto eines 45-Jährigen. Anschließend kollidierte der Zweirad Fahrer mit dem Fallrohr eines Mehrfamilienhauses und flüchtete in weiterer Folge in Richtung Bahnhof Gößnitz. Am Fahrzeug des Geschädigten sowie dem Fallrohr entstand Sachschaden. Wer kann sachdienliche Angaben zum Fahrer oder dem genutzten Zweirad machen? Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0283915/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

