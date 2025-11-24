Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken im Fahrzeug eingeschlafen

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz. Am 23.11.2025 gegen 09:20 Uhr erhielt die Polizei Greiz den Hinweis, dass ein Auto, mit einer Person im Fahrzeug, seit dem 22.11.2025 in Crimla am Straßenrand steht. Bei der Überprüfung fanden die Polizeibeamten den Fahrzeughalter schlafend im Auto vor. Der Motor lief und es roch erheblich nach Alkohol. Im Fahrzeug lagen mehrere leere Bierdosen und eine Bierflasche stand angetrunken neben dem 22-jährigen Mann. Aufgrund des Anfangsverdachts der Trunkenheitsfahrt wurde der Mann zur Blutentnahme gefahren und seine Fahrerlaubnis sichergestellt. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Ob der 22-Jährige mit Sicherheit das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss bewegte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell