Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung durch Sprengmaterial

Gera (ots)

Gera. Am 23.11.2025 gegen 12:15 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen auf dem Sperrmüll befindlichen Kühlschrank in der Straße "Hinter der Mauer" mit bislang unbekannten Sprengmaterial. Aufgrund der Detonation fing der Kühlschrank Feuer. Anwohner des Hauses bemerkten dies, informierten die Polizei und begannen, das Feuer zu löschen. Im Rahmen der Absuche in der näheren Umgebung durch die Polizei konnten keine Tatverdächtigen angetroffen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0304940/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

