Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 21.11.2025, 18:00 Uhr bis 22.11.2025, 11:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von insgesamt vier Fahrzeugen, welche in der Fabrikstraße parkten. Hierbei konnten die Spiegel an drei Fahrzeugen schadlos zurückgedreht werden. Lediglich am Fahrzeug einer 41-Jährigen entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Wie die Täter den Spiegel beschädigten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0304410/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 24.11.2025 – 06:55

    LPI-G: Ladendiebstahl Supermarkt

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 21.11.2025 gegen 17:00 Uhr konnten in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße drei männliche Personen im Alter von 35, 40 und 47 beobachtet werden, wie diese mit Lebensmittel im mittleren zweistelligen Wert den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte die drei Personen stellen und informierte die Polizei. Diese hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Täter eingeleitet. (SR) ...

  • 23.11.2025 – 11:30

    LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht.

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 19.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Zwickauer Straße ein Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen in Höhe der Hausnummer 50 gegen ein Verkehrsschild fuhr. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der ...

  • 23.11.2025 – 11:30

    LPI-G: Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land um 19:38 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße einen 53-jährigen Altenburger, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Am Fahrzeug fehlte das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen und der Fahrzeugführer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,64 Promille. Daher ...

