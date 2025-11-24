Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 21.11.2025, 18:00 Uhr bis 22.11.2025, 11:15 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von insgesamt vier Fahrzeugen, welche in der Fabrikstraße parkten. Hierbei konnten die Spiegel an drei Fahrzeugen schadlos zurückgedreht werden. Lediglich am Fahrzeug einer 41-Jährigen entstand ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Wie die Täter den Spiegel beschädigten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0304410/2025) (SR)

