PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendiebstahl Supermarkt

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 21.11.2025 gegen 17:00 Uhr konnten in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße drei männliche Personen im Alter von 35, 40 und 47 beobachtet werden, wie diese mit Lebensmittel im mittleren zweistelligen Wert den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte die drei Personen stellen und informierte die Polizei. Diese hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Täter eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 11:30

    LPI-G: Unfallflucht - Zeugen gesucht.

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 19.11.2025, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich in der Zwickauer Straße ein Verkehrsunfall, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kleinwagen in Höhe der Hausnummer 50 gegen ein Verkehrsschild fuhr. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug pflichtwidrig vom Unfallort. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:30

    LPI-G: Betrunken mit Krankenfahrstuhl unterwegs

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land um 19:38 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße einen 53-jährigen Altenburger, der mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Am Fahrzeug fehlte das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen und der Fahrzeugführer stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,64 Promille. Daher ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 11:30

    LPI-G: Unter Drogeneinfluss gefahren.

    Altenburger Land (ots) - Altenburg: Am 22.11.2025 kontrollierten Beamte der PI Altenburger Land kurz nach 16:00 Uhr in der Parkstraße einen Pkw BMW. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Aus diesem Grund wurde die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren