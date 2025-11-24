LPI-G: Einbruch in Garten
Greiz (ots)
Bad Köstritz. Im Zeitraum vom 23.10.2025 bis 22.11.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter unbefugten Zugang zu mehreren Gartenhäuschen in einer Kleingartenanlage. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Allerdings wurde Inventar beschädigt, sodass ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0304458/2025) (SR)
