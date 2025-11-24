LPI-G: Einbruch in Garten

Altenburg (ots) - Altenburg. Am 21.11.2025 gegen 17:00 Uhr konnten in einem Supermarkt in der Käthe-Kollwitz-Straße drei männliche Personen im Alter von 35, 40 und 47 beobachtet werden, wie diese mit Lebensmittel im mittleren zweistelligen Wert den Kassenbereich passierten, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv konnte die drei Personen stellen und informierte die Polizei. Diese hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die Täter eingeleitet. (SR) ...

mehr