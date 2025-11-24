LPI-G: Einbruch in Treppenhaus
Gera (ots)
Gera. Am 22.11.2025 im Zeitraum vom 0:00 Uhr und 15:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise unbefugt Zutritt zum Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Eiselstraße. Anschließend wurde ein im Treppenhaus gesichertes Fahrrad im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0304601/2025) (SR)
