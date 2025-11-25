PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: Bedrohung mit Axt

Altenburg (ots)

Altenburg. Eine 20-jährige Frau begab sich am frühen Abend des 24.11.2025 mit einer Axt zu ihrem Obermieter, mit welchem sie in einem Mehrfamilienhaus in der Birkenstraße wohnt, und beleidigte diesen mit Worten. Im weiteren Verlauf schlug sie mit der Axt gegen dessen Wohnungstür, wobei Sachschaden entstand. Nach der Anzeigenaufnahme wurde zudem bekannt, dass die Frau zuvor in einem weiteren Geschoss eine weitere Tür beschädigt hatte. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen mittleren dreistelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Tatverdächtige wurde durch Polizeikräfte in Gewahrsam genommen und anschließend in eine medizinische Einrichtung verbracht. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

