Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Auto - die Polizei bittet um Mithilfe (Öffentlichkeitsfahndung)

LPI-G: Diebstahl aus Auto - die Polizei bittet um Mithilfe (Öffentlichkeitsfahndung)
Gera (ots)

Gera. Am 18.05.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum vom 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr aus dem Fahrzeug einer 39-Jährigen mehrere persönliche Gegenstände und das Portemonnaie, in welchem unter anderem eine Bankkarte enthalten war. Das Fahrzeug war zu einer Abendveranstaltung auf dem Gelände von Schloss Osterstein abgestellt. Die entwendete Zahlungskarte wurde in der Folge unautorisiert genutzt, wobei der unbekannte Täter hierzu die Geheimzahl verwenden musste, um in mehreren Fällen einzukaufen oder Geld abzuheben. Im Rahmen der Ermittlungen konnten nun Videoüberwachungsbilder beschaffen werden, welche jeweils eine männliche Person zeigen. Die Identität ist bislang unbekannt. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem auf den Bildern befindlichen Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0127334/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
