LPI-G: Drei Fahrzeuge an Kreuzung kollidiert
Gera (ots)
Gera. Nach bisherigen Erkenntnissen bog am 25.11.2025 gegen 18:00 Uhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer an der Kreuzung Langenberger Straße und Zeitzer Straße trotz roter Ampel bei Grünpfeilregelung nach rechts ab und übersah dabei eine 17-jährige Mopedfahrerin, die in Richtung Bad Köstritz unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Jugendliche auf ein weiteres wartendes Fahrzeug geschoben. Sie erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. (SR)
