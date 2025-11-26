PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlenes Fahrrad bei Verkehrskontrolle

Greiz (ots)

Greiz. Am 25.11.2026 gegen 23:30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Fahrradfahrer ohne Licht in der Zeulenrodaer Straße auf. Der 23-jährige Fahrradfahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei welcher bekannt wurde, dass das Fahrrad kurze Zeit zuvor in der Poststraße entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Ob es sich bei dem 23-Jährigen um den Dieb handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem sucht die Polizeiinspektion Greiz derzeit noch nach dem rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

