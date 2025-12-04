Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Geld aus Auto gestohlen

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter in Ulm Bargeld aus einem Auto.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr parkte eine 73-Jährige ihr Auto auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Blaubeurer Straße. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und stahl Bargeld aus dem Audi. Wie der Dieb das Fahrzeug öffnen konnte, muss die Polizei noch ermitteln. Denn Aufbruchspuren sind nicht vorhanden.

Die Polizei Ulm warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

