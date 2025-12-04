PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Fuchs quert Straße
Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Wildunfall bei Ertingen.

Ulm (ots)

Um 6.30 Uhr war ein 32-Jähriger auf der B311 von Herbertingen in Richtung Riedlingen unterwegs. Im Bereich der Kreisgrenze querte ein Fuchs die Straße. Der Fahrer des BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und verständigte den zuständigen Jagdpächter. Die Schadenshöhe am fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro.

++++2323972(TH)

Bernd Kurz Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

