Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch in Einfamilienhaus
Am Mittwoch war bei Uhingen ein Einbrecher am Werk.

Ulm (ots)

Der Unbekannte war zwischen 16.15 Uhr und 20.30 Uhr im Ortsteil Diegelsberg unterwegs. An einem Einfamilienhaus im Lugerweg hebelte er mehrfach an einer Terrassentür. Da die stabile Tür stand hielt, schlug der Einbrecher die Glasfüllung ein. So gelangte er ins Innere. Der Einbrecher suchte in nahezu allen Räumlichkeiten nach Brauchbarem. Dazu wühlte er in sämtlichen Schränken und Schubladen. Ob er Beute machte, muss die Polizei noch ermitteln. Spezialisten der Polizei haben die Spuren an dem Tatort gesichert. Die Polizei Uhingen hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

   - Wer hat am Mittwoch zwischen 16 Uhr und 21 Uhr verdächtige 
     Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lugerweg gesehen?
   - Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen und kann Hinweise 
     geben?

Hinweise nimmt die Polizei Uhingen unter der Tel. 07161/9381-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei gibt zum Thema Einbruchsschutz folgende Tipps:

   - Eine Wohnung ohne Licht lockt Einbrecher bei Dunkelheit.
   - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie 
     wollen ja nicht schon auf den ersten Blick signalisieren, dass 
     niemand zu Hause ist.
   - Alarmieren Sie bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die 
     Polizei über Notruf 110.
   - Auch eine aufmerksame Nachbarschaft hilft Einbrüche zu 
     verhindern.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen 
     verdächtig erscheinen.
   - Viele Einbrüche können durch richtiges Verhalten und die 
     richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter 
     scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der Gebäude 
     oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder 
     etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung oder sein Haus 
     technisch optimieren. Wie das geht, darüber informieren die 
     polizeilichen Beratungsstellen. Diese kommen auf Wunsch auch bei
     Ihnen vor Ort.

Termine können bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0731/188-1444 vereinbart werden. Im Internet finden Sie weitere Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

++++2239256(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

