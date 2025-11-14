FW-ROW: Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K205 zwischen Sottrum und Fährhof

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Sottrum (ots)

Kurz nach 8 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr der Samtgemeinde Sottrum zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K205 zwischen Sottrum und Fährhof alarmiert. Laut erster Meldung sollte eine Person in einem der beteiligten Fahrzeuge eingeklemmt sein.

Vor Ort bestätigte sich diese Lage glücklicherweise nicht. Dennoch mussten die Einsatzkräfte zur patientenschonenden Rettung die Türen eines Fahrzeugs entfernen. Die Ortsfeuerwehr Sottrum übernahm die technische Rettung, während die Ortsfeuerwehr Hellwege den Brandschutz sicherstellte und die Einsatzstelle absperrte.

Die verletzte Person konnte anschließend schonend aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. Beide Fahrzeugführer wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und die Feuerwehr unterstützte bei den Aufräumarbeiten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Kreisstraße K205 voll gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Sottrum und Hellwege, die ELW-Gruppe, der stellvertretende Gemeindebrandmeister, mehrere Streifenwagen der Polizei, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Straßenmeisterei sowie ein Abschleppdienst. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und über 20 Einsatzkräften im Einsatz.

