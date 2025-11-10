Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schwerer Unfall auf der K210 bei Süderwalsede - Fahrer eingeklemmt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Süderwalsede (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K210 zwischen Süderwalsede und Holtebüttel ist am Montagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der VW Polo des Mannes kam gegen 14.50 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Nach der aufwendigen Rettung übernahm der Rettungsdienst die weitere Versorgung des Schwerverletzten, der anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Süderwalsede Ahausen, Bothel, Kirchwalsede sowie der Rüstwagen aus Visselhövede. Ebenfalls vor Ort waren Rettungsdienst, Notarzt und Polizei. Die K210 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell