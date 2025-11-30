Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht auf der A65

Edenkoben (ots)

Am Samstag gegen 14:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der A65, Richtungsfahrbahn Karlsruhe. Die Fahrzeugführerin eines Toyotas befand sich gerade auf Höhe der Raststätte Pfälzer Weinstraße, als sich ein Fahrzeugteil von dem davor fahrenden Fahrzeug löste. Die Frau überfuhr in der Folge das Teil, wodurch ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Das unfallursächliche Fahrzeug setzte seine Fahrt jedoch weiter fort und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323 9550 zu melden.

