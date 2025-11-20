PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall auf der B9 zwischen Guntersblum und Oppenheim

Oppenheim (ots)

Am frühen Donnerstag, 20.11.2025 kommt es gegen 04:00 Uhr auf der B9 zwischen Guntersblum und Oppenheim zwischen zwei PKW zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Insasse verletzt wird. Aus Richtung Oppenheim kommend befährt eine 18-jährige mit Ihrem PKW der Marke Opel die B9 in Richtung Guntersblum. Vermutlich aufgrund Alkoholisierung kommt die 18-jährige auf gerader Strecke soweit auf die linke Fahrbahnseite, dass sie mit einem 60-jährigen VW-Fahrer, der die B9 in entgegengesetzte Fahrtrichtung befährt, frontal zusammenstößt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Aus diesem Grund muss die B9 in beide Fahrtrichtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Nebst Polizei sind auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Durch den Zusammenstoß wird der 60-Jährige nach aktuellem Stand lediglich leicht verletzt. Der unverletzten 18-jährigen wird im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme eine Blutprobe entnommen und die vorläufige Entziehung des Führerscheins beantragt. Es entsteht ein höherer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

