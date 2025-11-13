POL-PIOPP: Weitere Katze in Guntersblum zugelaufen.
Guntersblum (ots)
Am 13.11.2025 meldet eine Kindertagesstätte, dass ihr eine Babykatze zugelaufen sei. Es ist nicht auszuschließen, dass es einen Zusammenhang zwischen der gestern zugelaufenen Katze (Pressemeldung erfolgte) und dem Katzenbaby aus der Kindertagesstätte gibt. Beide Katzen sind wohlauf. Sie wurden dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Rhein-Selz übergeben und werden nun in das Tierheim nach Mainz verbracht.
