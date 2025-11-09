Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstähle aus Fahrzeugen

Hahnheim/Selzen (ots)

In den Nächten des Wochenendes 07.11. bis 09.11.2025 kam es zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen in den Ortschaften Hahnheim und Selzen. Durch bislang unbekannte Täter wurde gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht und diese dann geöffnet. Hierbei kam es zu mehreren Diebstählen von Portmonees. Teilweise wurden die hier erbeuteten EC-Karten bereits eingesetzt. Durch Anwohner wurden Videoaufzeichnungen übersandt, die noch ausgewertet werden müssen. Die Polizei Oppenheim weist nochmals auf das Verschließen von geparkten Fahrzeugen und das Herausnehmen von Wertgegenständen hin.

