Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Diebstahl an Grabstein, sowie Störung der Totenruhe

Dienheim (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 25.09.2025, bis Sonntag, den 28.09.2025, kommt es auf dem Friedhofsgelände in Dienheim zu einem Diebstahl, sowie einer Störung der Totenruhe. Nach jetzigem Ermittlungsstand begibt sich ein bis dato unbekannter Täter an einen Grabstein, entfernt zwei dort befestigte Skulpturen gewaltsam und entfernt sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 ? 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oppenheim
