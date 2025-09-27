Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gau-Bischofsheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Oppenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Gau-Bischofsheim.

Durch einen Anwohner wurde ein lauter Knall gemeldet. Wie sich kurz darauf herausstellte, war ein Unfall Grund hierfür. Ein 52-Jähriger Mainzer fuhr mit einem Transport von Bodenheim kommend nach Gau-Bischofsheim. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung kollidierte der Transporter in der Bahnhofstraße dann mit einem, am Straßenrand geparkten, Fahrzeug. Dieses wurde auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Der Fahrer bleibt glücklicherweise unverletzt. Der Transporter und eines der geparkten Fahrzeuge sind aufgrund der starken Beschädigungen nicht mehr fahrbereit.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest wies bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 1,43 Promille auf.

Der 38-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten und sein Führerschein wurde sichergestellt.

