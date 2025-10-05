Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Guntersblum - Sachbeschädigungsserie an PKW

Oppenheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt 11 Fahrzeuge in Guntersblum durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Sonntagnacht gegen 02:30 Uhr meldeten Anwohner eine lautstark randalierende Person in der Ortslage von Guntersblum. Die Person konnte durch die eingesetzten Polizeikräfte nicht mehr angetroffen, jedoch insgesamt 11 beschädigte Fahrzeuge festgestellt werden. Die PKW befanden sich im Tatzeitraum alle in Guntersblum und waren hier im Bereich der Kleinen Bleichstraße, Kleierstraße, Mühlstraße und Jahnstraße am Straßenrand geparkt.

Bei den Fahrzeugen wurden durch die eingesetzten Polizeibeamten überwiegend Beschädigungen an den Außenspiegeln festgestellt. Die meisten davon wurden vermutlich abgetreten. Der Gesamtschaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Bislang ist unklar, ob es weitere beschädigte Fahrzeuge gibt. Ebenso bleibt zu klären, wer in der Tatnacht die geparkten Fahrzeuge beschädigte.

Wenn Ihr Fahrzeug ebenso in der genannten Tatnacht beschädigt wurde, oder Sie sachdienliche Hinweise, insbesondere Videoaufzeichnungen zu dem genannten Fall geben können, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06131/65-34550 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

