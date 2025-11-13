PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Schnupperpraktikant/in "Helge" fahndet nach seinem Besitzer

POL-PIOPP: Schnupperpraktikant/in "Helge" fahndet nach seinem Besitzer
Guntersblum/Oppenheim (ots)

Am 12.11.2025 gegen 22.00 Uhr informierte eine Guntersblumerin die Oppenheimer Polizei, dass ihr eine Katze zugelaufen sei und nicht mehr aus der Wohnung gehen möchte. Die Katze wurde daher abgeholt und zur Polizeiinspektion verbracht. Hier sollte ihr die Dienststelle gezeigt werden, was die Katze jedoch deutlich ablehnte. Sie wollte stattdessen dem Wachhabenden über die Schulter gucken und ihn unterstützen. Nach einiger Zeit war sie jedoch so erschöpft, dass sie sich in eine Lederjacke legte und davon träumte Verbrecher anstatt Mäuse zu jagen. Die Beamten der Polizei Oppenheim tauften die Katze in Anspielung auf das Lied "Katzenklo" auf den Namen "Helge".

Helge wartet nun auf seinen Besitzer. Ob Helge tatsächlich wieder mit nach Hause kommen möchte oder die Streicheleinheiten zu sehr gefallen haben, ist nach aktuellem Ermittlungsstand unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

