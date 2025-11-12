PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sperrung des Bahnübergangs Nackenheim

Nackenheim (ots)

Die Polizei Oppenheim wurde durch die Deutsche Bahn darüber informiert, dass aufgrund von Baumaßnahmen der Bahnübergangs in Nackenheim (L431) gesperrt ist. Die Sperrung war eigentlich bis zum 12.11.2025, 06.00 Uhr, geplant würde aber aufgrund von Verzögerungen im Baustellenablauf verlängert werden. Ein Zeitpunkt der Freigabe konnte nicht genannt werden.

Aus diesem Grund bittet die Polizei Oppenheim, sich auf etwaige Verkehrsbeeinträchtigungen einzustellen und mehr Fahrzeit einzuplanen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 - 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

