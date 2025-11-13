PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Zwei zugelaufene Katzen in Guntersblum. Tierhalter meldet sich.

Guntersblum (ots)

Am gestrigen und heutigen Tag gingen zwei Meldungen über zwei zugelaufene Katzen bei der Polizeiinspektion Oppenheim ein. Nun meldete sich die Halterin der Tiere bei der Polizeiinspektion Oppenheim. Sie vermisste ihre beiden Katzen seit zwei Tagen und freut sich nun darüber, dass es ihren Katzen gut geht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oppenheim

Telefon: 06131 65 34 550
E-Mail: pioppenheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/1Yr2Aon

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
