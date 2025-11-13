POL-PIOPP: Zwei zugelaufene Katzen in Guntersblum. Tierhalter meldet sich.
Guntersblum (ots)
Am gestrigen und heutigen Tag gingen zwei Meldungen über zwei zugelaufene Katzen bei der Polizeiinspektion Oppenheim ein. Nun meldete sich die Halterin der Tiere bei der Polizeiinspektion Oppenheim. Sie vermisste ihre beiden Katzen seit zwei Tagen und freut sich nun darüber, dass es ihren Katzen gut geht.
