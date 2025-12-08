Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Falscher Polizeibeamter an der Haustür - Handtaschendiebstahl am Weihnachtsmarkt - Mehrere Pkw beschädigt - Tageswohnungseinbruch

Fulda (ots)

Falscher Polizeibeamter an der Haustür

Fulda. Am Freitagmittag (05.12.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, wurde ein 76-Jähriger aus Fulda Opfer einer besonders dreisten Betrugsmasche. Eine ihm unbekannte Person half dem Geschädigten beim Tragen der Einkaufstaschen in dessen Wohnung. Schließlich wurde der 76-jährige Mann darum gebeten, ihm eine niedrige dreistellige Summe Bargeld zu leihen. Hierfür wurden ihm als Pfand zwei - wie sich später herausstellte minderwertige - Uhren angeboten. Der Mann willigte ein. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

Person 1: männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, normale Statur, dunkle Haare, etwas Bart, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch.

Zwei Wochen später klingelten zwei weitere unbekannte Personen bei dem 76-Jährigen und gaben sich als Polizeibeamte aus. Diese erzählten ihm, dass ein Betrüger festgenommen wurde und gaukelten vor, dass auch er zu den Opfern dieser Betrugsmasche zählt. Im weiteren Verlauf betraten die zwei Unbekannten die Wohnung des Mannes, verwickelten ihn in Gespräche und entwendeten unter anderem Bargeld. Die falschen Polizisten verließen schlagartig die Wohnung des Seniors, woraufhin dieser realisierte, dass er Opfer von dreisten Betrügern geworden war. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Person 2: männlich, ca. 40 - 50 Jahre, ca. 1,75 m groß, etwas Bart, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, sprach akzentfrei Deutsch.

Person 3: starke Ähnlichkeit zu Person 1 (gleiche Personenbeschreibung)

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Allgemeine Informationen:

Immer wieder werden Bürgerinnen und Bürger von dreisten Betrügern oder Dieben an ihren Haustüren aufgesucht. Dabei passen die Gauner ihre Masche immer wieder an. Egal ob als Handwerker oder Polizisten getarnt, versuchen sie sich stets unter einem Vorwand Zutritt zu den Häusern und Lebensräumen der Menschen zu verschaffen. Nicht selten lassen sie hierbei auch die Wohnungstüren hinter sich geöffnet und gewähren hierdurch weiteren Langfingern unbemerkt Zutritt, um die Räumlichkeiten nach Wertsachen zu durchsuchen.

Wichtig ist:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage - Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z. B. Kastenschloss mit Sperrbügel) - Überprüfen Sie die Angaben der Personen - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Person an Ihrer Haustür oder ein Anruf verdächtig vorkommt - Wenden Sie sich auf jeden Fall auch sofort an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige

Handtaschendiebstahl am Weihnachtsmarkt

Fulda. Am Samstag (06.12.), gegen 15.30 Uhr, waren auf dem Weihnachtsmarkt Taschendiebe unterwegs. Einer Weihnachtsmarktbesucherin wurde von Unbekannten aus ihrer offenen Handtasche die Geldbörse entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Mehrere Pkw beschädigt

Fulda. Zwischen Sonntag (07.12), 14 Uhr, und Montag (08.12.), 04.30 Uhr, beschädigten Unbekannte zwei graue Renault Trafic in der Straße "Am Bahnhof". Auch in der Kapuzinerstraße war im gleichen Tatzeitraum ein solches Fahrzeug betroffen. Bei allen drei Pkw wurde mittelss unbekannten Gegenstands die Windschutzscheibe beschädigt.

Bad Salzschlirf. Am Samstag (06.12), im Zeitraum 17.25 Uhr und 17.35 Uhr, zerkratzten Unbekannte die Motorhaube eines in der Fuldaer Straße abgestellten schwarzen Opel Astra.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Tageswohnungseinbruch

Hünfeld. Am Samstag (06.12.), im Zeitraum von 10.55 Uhr und 19.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Thüringer Straße Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie nach aktuellen Erkenntnissen ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

