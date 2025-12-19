Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 500

Baiersbronn (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 500 bei Baiersbronn durchgeführt.

In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr wurden auf der Höhe der Fischerhütte ca. 500 Fahrzeuge gemessen. Hiervon boten mehr als 50 Grund zur Beanstandung. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 70 km/h mit 95 km/h. Mit einer Überschreitung um 21 km/h und mehr wurden elf Pkws beanstandet. Bei den überwachten Lkw-Fahrern wurden insgesamt sieben mit einer Überschreitung von mehr als 10 km/h bis 30 km/h beanstandet.

Zur weiteren Steigerung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Vanessa Reidinger, Pressestelle

