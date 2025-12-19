PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Empfingen - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Empfingen (ots)

Im Laufe des Mittwochs, kam es in Empfingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich Unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 17:40 Uhr Zutritt in die Räumlichkeiten des in der Bergstraße befindlichen Hauses. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter ins Innere. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume durchwühlt. Es wurden Schmuckstücke gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird im unteren vierstelligen Bereich beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

