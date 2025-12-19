Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Radfahrer schwer gestürzt: Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Vergangene Woche ist ein Fahrradfahrer im Bereich der Bauschlotter Straße aus bisher ungeklärter Ursache gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 27-jährige Rennradfahrer am Dienstag, den 09.12.2025 um 08:25 Uhr auf der Bauschlotter Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr zur Lochäckerstraße kam er aus unklarer Ursache zu Fall. Durch den Sturz zog er sich mehrere Frakturen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter 07231 186-3111 zu melden.

Fabian Ottburg, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell