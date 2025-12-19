Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bislang Unbekannte beschädigen Kioskscheibe mit einem Explosivmittel - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Nacht einen Gegenstand zum Umsetzen und beschädigten hierbei eine Fensterscheibe von einem Kiosk im Stadtteil Brötzingen. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos und die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kurz vor 1 Uhr ein bislang unbekannter Gegenstand gezündet und zum Umsetzen gebracht. Durch die Wucht der Explosion wurde die Fensterscheibe des in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße nähe Ersinger Straße gelegen Geschäfts erheblich beschädigt. Glassplitter verteilten sich sowohl im Innenraum als auch auf der Straße. Ein unmittelbar am Tatort stehendes Fahrzeug wurde hierbei beschädigt. Im Inneren des geschlossenen Kiosks befanden sich zum Ereigniszeitpunkt mehrere Personen, welche glücklicherweise nicht verletzt wurden.

Die Schutz- und Kriminalpolizei des Präsidiums Pforzheim haben umgehen die Ermittlungen aufgenommen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifen nach dem oder den Tätern blieb bislang erfolglos.

Der Sachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariat Pforzheim wegen des Anfangsverdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion dauern an.

Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

