Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Waldachtal - Diebe entwenden Baumaschinen: Polizei sucht Zeugen

Waldachtal (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen im Ortsteil Salzstetten mehrere Baumaschinen aus einem Rohbau entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, Zutritt zu einem abgeschlossenen Raum eines in der Straße Raitäcker gelegenen Rohbaus. Sie entwendete neben mehreren Baumaschinen auch ein Radio und eine Werkzeugkiste. Der entstandene Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Horb hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07451/96-0 zur melden.

