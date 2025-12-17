Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Trickdiebstahl auf Supermarktparkplatz: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nagold (ots)

Zu einem Trickdiebstahl ist es am Montagnachmittag in Nagold gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde eine 76-jährige Frau gegen 16:45 Uhr im Bereich der Haiterbacher Straße von einem Unbekannten angesprochen. Dieser bat unter Vorhalt eines Schildes um Spenden für taubstumme Personen. Die Frau lehnte dies ab, woraufhin der Unbekannte sich ihr näherte. In einem unbemerkten Moment entwendete er die Geldbörse der 76-Jährigen, entnahm 500,00 Euro Bargeld und ließ die Geldbörse am Fahrzeug zurück. Der Unbekannte Täter entfernte sich anschließend zu Fuß.

Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07452 93050 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

