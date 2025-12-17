Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Weihnachtsbaumdiebe gefasst

Nagold (ots)

Dreiste Diebe haben am Dienstagabend zwei Tannenbäume von einer Christbaumplantage bei Nagold entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Jäger gegen 23:40 Uhr zwei Unbekannte, die über einen Zaun auf das Feld einer Tannenbaumkultur zwischen den Stadtteilen Gündringen und Hochdorf stiegen. Weiter konnte der Zeuge mit einer Wärmebildkamera von einem Hochsitz aus beobachten, wie die Männer zwei Tannenbäume absägten und mitnahmen. Durch die verständigten Polizeibeamten konnten die flüchtenden Diebe mit ihrem Auto schließlich in Nagold gestellt werden. Im Fahrzeug befanden sich neben der Säge auch die beiden Tannenbäume. Die Diebe erwartet nun eine Strafanzeige.

Melanie Konrad, Pressestelle

