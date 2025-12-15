PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auf B10 verunfallt und geflüchtet - Zeugenhinweise erbeten

Pforzheim (ots)

Am Samstagmorgen verunfallte ein Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 10 und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

Nach bisherigem Sachstand befuhr ein noch zu ermittelnder Fahrer mit seinem Audi die B10 von Pforzheim kommend in Richtung Mühlacker. Aus noch unbekannter Ursache kam er, gegen 6.40 Uhr, im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost von der Fahrbahn ab und kollidierte letztlich mit einer Leitplanke. Der Pkw drehte sich hierbei und kam auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der oder die Insassen flüchteten und hinterließen einen Schaden von rund 15.000 Euro.

Zeugen, die etwas beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

