POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brennender Pkw durch Böller: Polizei sucht Zeugen

Zwei Kinder haben am Samstagabend Böller auf ein Fahrzeug geworfen und dieses dadurch in Brand gesetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zündelten die 13-jährigen Kinder gegen 18:30 Uhr in der Straße am Mühlkanal mit den Feuerwerkskörpern und warfen diese auf geparkte Fahrzeuge. Mindestens ein Pkw geriet dadurch in Brand. Das Feuer konnte durch einen Zeugen vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht werden. Es entstanden Beschädigungen im Bereich der Windschutzscheibe und der Motorhaube. Ein flüchtendes Kind konnte durch einen bislang unbekannten Zeugen eingeholt und aufgefordert werden, an die Brandörtlichkeit zurückzukommen. Das zweite Kind kehrte eigenständig zurück. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Kinder an ihre Angehörigen übergeben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere den Mann, welcher dem Kind gefolgt war, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Zum bevorstehenden Jahreswechsel möchte die Polizei alle Bürgerinnen und Bürger darauf hinweisen, verantwortungsvoll mit Feuerwerk umzugehen. Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ist das Abbrennen von Feuerwerkskörpern ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar gestattet.

