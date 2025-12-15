Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der BAB 8

Pforzheim (ots)

Mehrere Bußgelder und ein Fahrverbot sind das Ergebnis einer Geschwindigkeitskontrolle des Verkehrsdienstes Pforzheim auf der Bundesautobahn 8 bei Karlsbad in Fahrtrichtung Stuttgart.

Zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West wurden am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 18:00 Uhr über knapp 12000 Fahrzeuge gemessen. Hierbei stellte man insgesamt 257 Verkehrsverstöße fest. Der negative Spitzenwert lag bei 176 km/h bei erlaubten 120 Stundenkilometern. Dieser Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Polizei wird weiterhin ihre Kontrollen konsequent fortführen! Nach wie vor ist Geschwindigkeit die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit tödlichen Folgen. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit werden die Verkehrskontrollen fortgeführt. Tipps rund um die Verkehrssicherheit erhalten Sie unter folgendem Link: www.gib-acht-im-Verkehr.de

Simone Unger, Pressestelle

