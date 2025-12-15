POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Betrunkener Autofahrer muss seinen Führerschein abgeben

Polizeipräsidium Pforzheim

Ebhausen (ots)

Stark alkoholisiert ist ein 59-jähriger Mann mit seinem Transporter am Samstagabend gegen die Wand eines Supermarktes gefahren.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 22:00 Uhr, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nagolder Straße sein Fahrzeug umparken wollte und dabei die Wand touchiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle konnten die Beamten des Polizeireviers Nagold bei dem Fahrer starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Der 59-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Ob an der Hauswand ein Schaden entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

