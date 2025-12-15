Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mit über 1,1 Promille Unfall verursacht

Dornstetten (ots)

Im Zustand absoluter Fahruntüchtigkeit ist am Freitagmorgen ein 65-Jähriger mit seinem VW aus dem Verkehr gezogen worden.

Nach bisherigem Sachstand wollte der Mann mit seinem Pkw, gegen 10.30 Uhr, von einem in den Freudenstädter Straße gelegenen Parkplatz auf die Straße einfahren. Hierbei übersah er offenbar einen vor ihm stehendenden Ford eines 47-Jährigen und kollidierte mit dem Fahrzeug. Beide Wagen waren im Anschluss aber noch fahrbereit.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der 65-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

