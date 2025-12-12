Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Fahrzeug überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Niefern-Öschelbronn (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen überschlägt sich am Donnerstagmorgen ein Pkw und landet neben der Fahrbahn, wodurch zwei Personen leicht verletzt werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer gegen 08:30 Uhr die Marienstraße in Niefern. Im Kreuzungsbereich, Vogelsang übersah er die vorfahrtsberechtigte 65-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem sich das Fahrzeug des 34-jährigen überschlug und auf einem Holzzaun neben der Fahrbahn landete. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, wobei die 65-jährige VW-Fahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

