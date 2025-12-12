Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Verkehrsunfall auf der B296 - eine Person verletzt

Calw (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 296 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 19:50 Uhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die Hauptstraße in Calw-Stammheim entlang und wollte im Kreuzungsbereich zur B296 nach links in Richtung Calw abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

