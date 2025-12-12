PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Verkehrsunfall auf der B296 - eine Person verletzt

Calw (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Bundesstraße 296 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr gegen 19:50 Uhr ein 20-jähriger Opel-Fahrer die Hauptstraße in Calw-Stammheim entlang und wollte im Kreuzungsbereich zur B296 nach links in Richtung Calw abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel ins Schleudern. Der BMW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren