Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Brand fordert Einsatzkräfte - Person schwerer verletzt und Wohngebäude erheblich beschädigt

Pforzheim (ots)

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Mittwochnachmittag im Loßburger Brunnenweg gekommen. Das Feuer griff auf ein angrenzende Doppelhaushälfte über.

Nach derzeitigem Stand wurde gegen 16 Uhr ein Brand eines Dachstuhls entdeckt. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen konnte ein Ausbreiten des Feuers auf das gesamte Gebäude (Doppelhaushälfte) nicht verhindert werden. Vorsorglich wurden angrenzende Häuser kontrolliert geräumt. Ein Hausbewohner aus dem brennenden Objekt zog sich Brandverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Für die Löschmaßnahmen war es erforderlich den Brunnenweg zu sperren.

Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und über 80 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 23.30 Uhr konnten die Nachlöscharbeiten abgeschlossen werden.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genauer beziffert werden, liegt jedoch im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

