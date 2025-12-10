PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 621

Königsbach-Stein (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Montagmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 621 zwischen Stein und Eisingen durchgeführt.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurde der Verkehr aus Richtung Stein gemessen. Von 67 gemessenen Fahrzeugen waren 3 zu schnell unterwegs. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 70 km/h mit 132 km/h. Ihm droht nun ein Fahrverbot.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:30

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Eierautomat aufgebrochen

    Straubenhardt (ots) - In Ottenhausen hat bislang unbekannte Täterschaft zwischen Montagmorgen und Dienstagfrüh einen Eierautomaten aufgebrochen und Bargeld daraus gestohlen. Der Automat steht in der Arnbacher Straße. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt das Polizeirevier ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 07:40

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

    Pforzheim (ots) - In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der Bundesstraße 294 ein Verkehrsunfall ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 00:20 Uhr ein 53- jähriger Auto-Fahrer die B 294 von Pforzheim kommend in Richtung Bretten. Aus noch unbekannter Ursache kam er hier nach links von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich und kam auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren