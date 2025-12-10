Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Geschwindigkeitskontrollen auf der Landesstraße 621

Königsbach-Stein (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Montagmittag Geschwindigkeitsmessungen auf der Landesstraße 621 zwischen Stein und Eisingen durchgeführt.

In der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr wurde der Verkehr aus Richtung Stein gemessen. Von 67 gemessenen Fahrzeugen waren 3 zu schnell unterwegs. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 70 km/h mit 132 km/h. Ihm droht nun ein Fahrverbot.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell