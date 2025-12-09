PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Mann am Busbahnhof verbal und körperlich angegangen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Freudenstadt (ots)

Am frühen Montagabend ist ein 25-jähriger Mann am Stadtbahnhof offenbar von einem jüngeren Mann geschlagen worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der junge Mann, von dem es keine nähere Beschreibung gibt, gegen, 17:30 Uhr, auf den 25-Jährigen zu, es kam zu einem Wortwechsel und unvermittelt soll der Angreifende dann sein Opfer ins Gesicht geschlagen und gegen das Bein getreten haben.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-0 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

