Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einbruch in Mehrfamilienhaus: Polizei sucht Zeugen

Birkenfeld (ots)

Am Montagmorgen kam es in Birkenfeld zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus.

Nach derzeitigem Sachstand verschaffte sich unbekannte Täterschaft zwischen 06:45 Uhr und 07:40 Uhr Zutritt zu der im Kirchenweg gelegenen Wohnung. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten hierbei einen Tresor sowie Schmuck. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens und welche Gegenstände noch entwendet wurden sind derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, insbesondere einen Spaziergänger mit Hund, welcher im fraglichen Zeitraum im Bereich des Kirchenwegs unterwegs war, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell