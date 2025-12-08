Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt -Polizei nimmt Autodieb fest

Freudenstadt (ots)

Ein zum Streufahrzeug umgebauter Transporter mit Ladefläche ist am frühen Sonntagmorgen entwendet worden und konnte, dank eines aufmerksamen Zeugen, wieder an seinen Besitzer zurückgegeben werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Fahrzeug in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einem Unterstand in der Forststraße gestohlen. Der Besitzer erstattete Anzeige, nachdem der das Fehlen bemerkt hatte.

Am Sonntagmittag sah ein Zeuge den Transporter in Nagold und verständigte die Polizei. Diese konnte das Fahrzeug auf der Landesstraße 404 zwischen Spielberg und Pfalzgrafenweiler feststellen. Sämtliche Versuche das Fahrzeug anzuhalten scheiterten. Die Fahrt endete, als der 37-jährige Fahrer des entwendeten Transporters auf einen Feldweg einbog und sich im Straßengraben festfuhr. Im Anschluss setzte er seine Flucht zu Fuß fort, konnte jedoch durch die Polizeibeamten auf einem Feldweg in Richtung Edelweiler eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und der Verdacht bestand, dass er Alkohol getrunken hat, erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der 37-jährige Dieb jedoch nicht auf freien Fuß. Da er zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und befindet sich in Haft.

Melanie Konrad, Pressestelle

