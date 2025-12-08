Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294

Neuenbürg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Pforzheim und Neuenbürg sind am Montagmorgen drei Personen verletzt worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr gegen 7:50 Uhr ein 25-Jähriger mit einem Kleintransporter die Bundesstraße 294 in Richtung Neuenbürg. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Mann in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die 44-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Transporters wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da die Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell