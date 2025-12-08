PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Übergriff auf jungen Mann - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich des Schloßbergs, nahe dem kommunalen Kino, zu einem Raubübergriff auf einen Mann.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein 24-jähriger Mann gegen 05.25 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern um Geld für Zigaretten gebeten. Während der Mann seine Geldscheine in der Hand hatte, griff einer der Täter plötzlich zu und entwendete das Geld. Beide Täter flüchteten mit dem Bargeld.

Der Geschädigte folgte ihnen und konnte sie auch einholen. Unvermittelt wurde er zu Boden geschubst und bekam mehrere Schläge ins Gesicht.

Der eine unbekannte Täter soll männlich sein, mit schwarzem Vollbart, eine grüne Hose und eine schwarze Jacke getragen haben. Der zweite unbekannte Täter soll ebenfalls männlich gewesen sein, ca. 175-180 cm groß, sehr dünn und lockiges Haar.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tathergang geben können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07231 1864444zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

